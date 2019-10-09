Путин призвал к справедливой оплате труда медиков

Оплату труда медработников президент обсудил с премьер-министром

О повышении уровня зарплат работникам первичного звена здравоохранения шла в среду речь в ходе встречи Владимира Путина с главой правительства Дмитрием Медведевым. По словам президента, оплата труда врачей должна быть справедливой и мотивировать их к эффективной работе. Без этого невозможно решить ключевой для отрасли кадровый вопрос. Глава государства попросил доложить о предложениях кабинета министров по модернизации первичного звена здравоохранения, передает "ТВ Центр".

"Было бы правильно, если бы мы рассматривали "первичку" как часть национального проекта. Если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные. Все-таки основное количество людей идут за помощью в свои районные и межрайонные поликлиники и больницы", - сказал Путин.

"Надо признать прямо, состояние этих больниц, поликлиник весьма сложное. В некоторых - тяжелое. И поэтому подготовлена такая программа, я в рамках вашего поручения подписал постановление, в котором утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены", - отметил Медведев.