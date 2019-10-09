Впервые в истории: российская команда взяла золото ЧМ по гимнастике

Россияне на 1 балл опередили китайцев

Российские гимнасты впервые в истории завоевали золото чемпионата мира в командном многоборье. В составе сборной России на соревнованиях в немецком Штутгарте выступили Денис Аблязин, Иван Стретович, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский.

Россияне набрали 261,726 балла по сумме шести упражнений – это вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина. На втором месте с отставанием на балл (260,729) оказались атлеты из команды Китая, на третьем - японцы.

Днем ранее в командном многоборье выступила женская сборная России. Девушки заняли второе место. В итоге россияне возглавили медальный зачет, завоевав одну золотую и одну серебряную медали. Сборная США м одной золотой медалью – на втором месте, китайцы с одним серебром – на третьем.

Золото чемпионата мира в Штутгарте стало шестой наградой российской команды за историю ЧМ. Россияне четырежды становились серебряными призерами и один раз - бронзовыми. А сборная СССР побеждала в командном многоборье 8 раз, в последний раз - в 1991 году, напоминает ТАСС.