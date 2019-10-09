Емельяненко объявил о завершении карьеры

Всего на счету Емельяненко 45 боев

Российский боец Федор Емельяненко решил завершить спортивную карьеру. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед предстоящим поединком в Японии.

По словам спортсмена, он "осознает свой возраст". "Я поговорил с президентом турнира Bellator Скоттом Кокером, вместе мы решили, что пора сделать турне, которое завершит мою карьеру", — приводит слова бойца "Газета.Ru".

29 декабря россиянин проведет бой с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator. Всего на счету Емельяненко 45 боев, 38 из которых он завершил победами.