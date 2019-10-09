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Путин отправил в отставку своего советника

19:14
  • среда
  • 09 октября 2019

Причина – переход на новую должность

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента России. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства подписал соответствующий указ.
Песков: предложения советника Глазьева не всегда совпадают с позицией Путина

Причина отставки советника – переход на другую должность. Сергея Глазьева на саммите ЕЭС, который состоялся 1 октября, утвердили на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, совмещать эту должность с работой советником российского лидера нельзя.

Сергей Глазьев родился 1 января 1961 году в  Запорожье Украинской ССР. В 1986 году окончил аспирантуру Центрального экономико-математического института Академии наук СССР, в 1999 году ему присвоено ученое звание профессора. Член-корреспондент, а позже – и академик РАН. Работал в МИД России, занимал пост министра внешнеэкономических связей в правительстве Черномырдина, депутат Госдумы I созыва, напоминает ТАСС.

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