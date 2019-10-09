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"Источник мира": как проходит военная операция Турции в Сирии

22:04
  • среда
  • 09 октября 2019

Уже сообщается о нескольких погибших в результате авиаударов турецких ВВС

Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание для обсуждения ситуации на северо-востоке Сирии. Встречу созывают по инициативе ряда стран ЕС. В среду Анкара объявила о начале анонсированной ранее операции против курдских формирований и тут же перешла к активным боевым действиям.
Брошенные Трампом курды просят помощи у России и Сирии

Подкрепив новость кадрами с турецкой бронетехникой у границ Сирии, западные СМИ еще утром заявили о том, что Анкара все-таки начала операцию против сирийских курдов. Но официального подтверждения данного факта не было вплоть до вечера среды, пока сам Эрдоган не написал об этом в "Твиттере". А чуть позже его пресс-служба опубликовала и видео телефонного разговора президента Турции с министром обороны.

"Я желаю успеха нашим героям, которые принимают участие в операции "Источник мира", и целую каждого из них в лоб. Я считаю, что вместе с Сирийской национальной армией турецкие вооруженные силы добьются больших успехов на севере Сирии", - сказал Эрдоган.

Первые удары турки наносят с воздуха, атакуя позиции курдов в пригородах Хасеке. Они в ответ обстреливают турецкий приграничный город Нусайбин. На кадрах, распространенных иностранными агентствами, видны последствия взрывов. Уже сообщается и о первых погибших мирных жителях со стороны курдов. Их лидеры уже обратились к мировому сообществу за помощью.

И мир реагирует достаточно оперативно, но пока лишь на словах. Франция, Германия, Британия, Польша и Бельгия уже запросили проведение встречи в рамках Совбеза ООН, выступив с осуждением начала турецкой операции в Сирии. В том же духе высказался и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, призвавший Турцию остановиться.

И даже в НАТО, членом которого является Турция, в связи с операции на северо-востоке Сирии звучат на редкость миролюбивые призывы, не свойственные этому военному блоку. "Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, обострить напряженность и причинить еще больше человеческих страданий", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но турки парируют, заявляя, что операция "Источник мира" основывается на нормах международного права, уставе ООН и резолюциях Совбеза. И что ее главная цель - это борьба с терроризмом. Об этом президент Турции проинформировал по телефону и российского лидера перед началом операции.

Тем временем курды продолжают перебрасывать отряды к границе с Турцией и организуют оборону своих территорий, требуя от США повлиять на союзников и ввести бесполетную зону. То есть закрыть небо для турецких ВВС. Однако надежды на это нет. Трамп помогать сирийским курдам отказался, отдав приказ вывести американских военных с северо-востока Сирии. Это решение у полевых командиров вызвало ярость, пишет Wall Street Journal, пересказывая то, что произошло во время видеоконференции между курдами и спецпредставителем президента США Джеймсом Джеффри.

За эту ситуацию, которая действительно смахивает на банальное предательство, Трампу даже пришлось оправдываться.

"Мы никоим образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы. Мы помогаем курдам финансово и оружием! Точно так же наши отношения с Турцией — партнёром по НАТО и торговле — очень хорошие", - сказал он.

А ведь еще накануне американский лидер открыто угрожал Турции уничтожением её экономики. Масла в огонь подливали и сенаторы, заявляя, что в случае, если операция против сирийских курдов начнется, США введут против Турции санкции и даже исключат из НАТО. Но этот метод запугивания против Анкары в очередной раз не сработал. И Вашингтон  отступил, учитывая, что туркам тоже есть, чем ответить американцам.

"Лучший ответ, который Турция может дать американцам - это начать сотрудничество с Дамаском и срочно закрыть для США базу Инджирлик. Потому что США введут себя по отношению к нашей стране как враги", - сказал лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

Того же мнения, вероятно, теперь будут придерживаться и сирийские курды, уже явно осознавшие, что США вряд ли придут им на помощь в конфликте с Турцией, которая настроена серьезно. И теперь курды  ищут поддержки у официального Дамаска и Москвы.

"Наша позиция однозначна, исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской арабской республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Пока же ни о каком диалоге речи не идет. Вместо дипломатов сейчас говорит оружие. И интенсивность обстрелов на северо-востоке Сирии возрастает с каждым часом.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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