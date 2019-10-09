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Собянин рассказал о ходе строительства станции "Ржевская" БКЛ метро

22:21
  • среда
  • 09 октября 2019

Метростроевцы применяют необычные технические решения

Крупнейший пересадочный узел, объединяющий две ветки московского метро и сразу три центральных диаметра, появятся к 2022 году на Большой кольцевой линии. Рабочее название станции – Ржевская. Она строится под Проспектом Мира с выходом на Рижскую площадь. Там будет создан переход с Большого кольца на оранжевую линию и пересадка на второй, третий и четвертый МЦД. В среду за ходом работ понаблюдал Сергей Собянин.

Среди плотного сплетения железнодорожных путей и коммуникаций строители смогли выбрать всего лишь один участок для котлована диаметром 30 метров - сразу для 4-х тоннелепроходческих щитов. Именно из него поднимают грунт. Площадка находится недалеко от будущей станции метро Ржевская. Это только одна часть участка  Большой кольцевой линии на северо-востоке, в который также войдут Авиамоторная, Лефортово, Рубцовская, Стромынка, Ржевская и Шереметьевская.

Отсюда в декабре прошлого года  началась проходка правого перегонного тоннеля в сторону Шереметьевской. Она уже выполнена на 30 процентов. В августе этого года спустили еще один щит. Он пошел по левой стороне. И, наоборот, в сторону этой стройплощадки - идут 2 машины от станции Стромынка. В итоге здесь будет создан крупный транспортно-пересадочный узел. В одной точке сойдутся 5 линий.

"Станция Ржевская на самом деле рабочее название. Станция будет называться Рижская - непосредственно расположена возле Рижского вокзала. Под Проспектом Мира.  Очень важная станция, она дает пересадку на Калужско-Рижское и на три МЦД. МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, которые сейчас находятся в строительстве и проектировании. Это достаточно мощный транспортный узел. Станция глубокого залегания - 62 метра. Одна из самых сложных на строительстве БКЛ", - рассказал Собянин.

Северо-восточный участок большой кольцевой линии в работе с 2015 года. Сейчас его готовность - 48 процентов. Полностью пройдены перегонные тоннели от Авиамоторной до Стромынки. Все остальные участки тоже строятся по графику.

На месте котлована создадут восьмиуровневую тягово-понизительную подстанцию. Как объясняют строители, это независимая энергосистема со своей распределительной сетью.

"Когда начинали станцию строить, никто не помышлял о таком проекте, как МЦД. Сейчас становится реальностью, поэтому, конечно, очень важно обеспечить заранее конструкции для перехода с МЦД на саму станцию, чтобы это действительно было комфортным транспортно-пересадочным узлом. Я думаю, это тоже будет своевременно сделано", - сказал Собянин.

По предварительным расчетам, открытие северо-восточного участка БКЛ позволит не только снизить нагрузку на линии метро, но и сократить интенсивность движения автотранспорта в этой части города на 10-15 процентов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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