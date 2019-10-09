"Началась паника": очевидец рассказал о стрельбе в Германии

Полиция сейчас выясняет подробности инцидента

Два человека погибли и ещё двое получили ранения в Германии в результате стрельбы возле синагоги в городе Галле. Неизвестные в военной форме пытались прорваться в здание, где в тот момент было несколько десятков прихожан. Но им это не удалось. Сделав несколько выстрелов по людям прямо на улице, они бросили гранату на территорию еврейского кладбища и скрылись с места преступления.

Мужчина в камуфляжной форме выходит из автомобиля "Фольксваген" и начинает стрелять. Оружие похоже на дробовик. Лица нападающего не разглядеть - он всё время спиной к камере, передает "ТВ Центр". Снова выстрел, потом ещё.

Когда мужчина садится в машину, слышны еще выстрелы. По сведениям полиции, нападавших было как минимум двое. Вместе они, по данным немецких СМИ, пытались попасть в синагогу, где находились в тот момент около сотни прихожан. Их не пустили - забаррикадировали дверь, и злоумышленники открыли огонь по соседней закусочной.

"Пожилая женщина просто шла мимо. А за ней я увидел человека в шлеме и военной форме. В руках у него было оружие. А ещё я увидел что-то, напоминающее гранату. Он поднял оружие вверх и выстрелил. И тут все закричали и побежали. Началась паника", - рассказал очевидец Конрад Рёслер.

По некоторым данным, гранату мужчина бросает на территорию еврейского кладбища. В этот момент полиция объявляет спецоперацию и просит жителей не выходить на улицу. Позже выяснится, что перед синагогой заложили самодельное взрывное устройство - его обезвреживают при помощи робота. Из-за стрельбы в городе закрывают железнодорожный вокзал. Появляются первые сообщения о пострадавших - двоих человек доставили в больницы в тяжелом состоянии. Есть и погибшие.

Нападение произошло в Йом-Киппур - это важнейший иудейский праздник. Полиция сейчас проверяет все связи задержанного, не исключено, что у него были пособники. Некоторые СМИ называют имя одного из злоумышленников - якобы это некий Самуэль Хайдеггер. Сообщается, что он публиковал фотографии с оружием и постил националистические лозунги в соцсетях. Известно, что выстрелы звучали и в Ландсберге - это в 15 километрах от Галле. Полиция объявила, что усиливает меры безопасности возле синагог по всей Германии. К делу подключилась федеральная прокуратура ФРГ, которая обычно расследует теракты.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".