Первые жертвы: мирные сирийцы погибли под обстрелами турецкой артиллерии

Анкара готовится к сухопутной операции

Артиллерийский удар турецкой армии по территории Сирии привел к первым жертвам среди мирного населения. Погибли двое жителей деревни, расположенной к западу от города Рас-эль-Айн, еще двое ранены.

По данным сирийского государственного канала Ikhbariya, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии. Армия Турции атаковала также города Дарбасия, Маликия, Камышли в провинции Хасеке, и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка.

Позже сообщалось о том, что обстрелы приграничных сирийских городов прекратились. Турецкий военные убирают бетонные блоки на границе – что, по мнению наблюдателей, свидетельствует о начале сухопутной части операции.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира". По его словам, главные цели Анкары - очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности. Вашингтон отказался участвовать в военной операции Анкары и объявил о выводе войск, передает РИА Новости.