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"Уральские пельмени" остались без Михалковой

20:16
  • среда
  • 09 октября 2019

По некоторым данным, Юлию заменит молодая актриса

Юлия Михалкова не выступит в новой программе "Уральских пельменей". Спектакль под названием "Чем торт не шутит" назначен на 11 октября – однако на расклеенных в Екатеринбурге афишах имени актрисы нет.
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Михалкова покинула шоу – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Гастроли по российским городам в составе коллектива актрису не устраивали. Она недавно перебралась в столицу, и теперь готова была выступать только в Екатеринбурге. Остальным участникам коллектива такой подход не понравился – и в итоге они решили отказаться от услуг артистки.

По данным инсайдера, в коллективе решили дать дорогу молодым. Официальных комментариев ни от дирекции "Уральских пельменей", ни от Михалковой пока не поступало.

Ранее от популярного коллектива уже откололись два "пельменя".  Андрей Рожков и Вячеслав Мясников выступают отдельно с шоу "Ваши пельмени". Тем не менее, они присоеднияются к своим коллегам для выступлений в Екатеринбурге, пишет Teleprogramma.pro.

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