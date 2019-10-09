"Уральские пельмени" остались без Михалковой

По некоторым данным, Юлию заменит молодая актриса

Юлия Михалкова не выступит в новой программе "Уральских пельменей". Спектакль под названием "Чем торт не шутит" назначен на 11 октября – однако на расклеенных в Екатеринбурге афишах имени актрисы нет.

Михалкова покинула шоу – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Гастроли по российским городам в составе коллектива актрису не устраивали. Она недавно перебралась в столицу, и теперь готова была выступать только в Екатеринбурге. Остальным участникам коллектива такой подход не понравился – и в итоге они решили отказаться от услуг артистки.

По данным инсайдера, в коллективе решили дать дорогу молодым. Официальных комментариев ни от дирекции "Уральских пельменей", ни от Михалковой пока не поступало.

Ранее от популярного коллектива уже откололись два "пельменя". Андрей Рожков и Вячеслав Мясников выступают отдельно с шоу "Ваши пельмени". Тем не менее, они присоеднияются к своим коллегам для выступлений в Екатеринбурге, пишет Teleprogramma.pro.