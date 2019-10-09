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Масляков открестился от заявлений по поводу комика Сабурова

20:54
  • среда
  • 09 октября 2019

Бессменный ведущий КВН не общался с журналистами

Александр Масляков не комментировал заявление стендап-комика Нурлана Сабурова о поборах в "Клубе веселых и находчивых". Бессменный ведущий КВН опроверг появившиеся ранее сообщения СМИ.
Масляков ответил на обвинения о поборах в КВН

Все началось с интервью стендап-комика Нурлана Сабурова журналисту Юрию Дудю. Сабуров выступал в КВН за команду Уральского федерального университета, а сейчас он участвует в шоу на ТВ и YouTube.

"Представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег", - рассказал комик Дудю.

Позже радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что Масляков прокомментировал эти слова ее корреспонденту. Репортер позвонил Александру Васильевичу по номеру, который есть в базе данных, которой пользуются СМИ.

"Мы ничего не можем сказать. Во-первых, мы не знаем даже кто это. О чем вы говорите, какой Stand Up и ТНТ? Какой Уральский университет. Какие взносы? Звоните в пресс-службу АМИК", – ответил журналисту собеседник.

Однако затем Александр Масляков в заявлении на сайте kvn.ru заявил, что не общался с журналистом "Говорит Москва". На сайте радиостанции появилось сообщение об аннулировании новости. В то же время, журналисты задаются вопросом: кто же еще имеет доступ к личному мобильному телефону Маслякова? - при том, что сам факт разговора у сотрудников радиостанции сомнения не вызывает.

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