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ЕС пригрозил оставить Турцию без денег из-за операции в Сирии

21:20
  • среда
  • 09 октября 2019

Действия Анкары чреваты новыми потоками беженцев в Европу

Евросоюз призвал Турцию остановить военные действия в Сирии. Операция, которую начала Анкара, грозит новыми потоками беженцев в Европу. Заявление Совета ЕС подписали все 28 государств – членов Евросоюза.
Сирия требует вывода войск США и Турции со своей территории

"ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев", - говорится в заявлении.

Брюссель также подчеркивает, что односторонние действия Анкары ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с "Исламским государством" (террористической организацией, запрещенной в России). Турции напомнили, что и она сама является членом этой коалиции.

Планы Анкары создать "зону безопасности" на севере Сирии обеспокоили Европу. Турция намерена выслать туда находящихся на турецкой территории мигрантов. В Брюсселе уверены, что эта зона не будет соответствовать установленным ООН международным критериям для возвращения беженцев. ЕС предупредил Турцию, что в этом случае урежет платежи, которые предоставляет с 2015 года Анкаре за закрытие границ для нелегалов, направляющихся в Европу, передает ТАСС.

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