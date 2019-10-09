ЕС пригрозил оставить Турцию без денег из-за операции в Сирии

Действия Анкары чреваты новыми потоками беженцев в Европу

Евросоюз призвал Турцию остановить военные действия в Сирии. Операция, которую начала Анкара, грозит новыми потоками беженцев в Европу. Заявление Совета ЕС подписали все 28 государств – членов Евросоюза.

"ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев", - говорится в заявлении.

Брюссель также подчеркивает, что односторонние действия Анкары ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с "Исламским государством" (террористической организацией, запрещенной в России). Турции напомнили, что и она сама является членом этой коалиции.

Планы Анкары создать "зону безопасности" на севере Сирии обеспокоили Европу. Турция намерена выслать туда находящихся на турецкой территории мигрантов. В Брюсселе уверены, что эта зона не будет соответствовать установленным ООН международным критериям для возвращения беженцев. ЕС предупредил Турцию, что в этом случае урежет платежи, которые предоставляет с 2015 года Анкаре за закрытие границ для нелегалов, направляющихся в Европу, передает ТАСС.