Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах 2019 года

ЦИК объективно разбирался со спорными ситуациями на выборах

На встрече Владимира Путина с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой были подведены итоги масштабной работы по организации и проведению недавних региональных и местных выборов, передает "ТВ Центр".

По словам Эллы Памфиловой, они были конкурентными, прозрачными и это подтверждают опросы граждан. Говоря о звучавших в адрес избиркомов претензиях, Элла Памфилова отметила, что отказы в регистрации кандидатами получили только 6 процентов подавших заявки. Были проверены две тысячи жалоб, и лишь менее 15 процентов из них подтвердились.

Владимир Путин поблагодарил всех членов избирательных комиссий за большую и важную для страны работу.