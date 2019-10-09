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Пауки на закуску: насекомые в скором времени станут основой рациона

22:10
  • среда
  • 09 октября 2019

В них много белка

Основой рациона человека в самом ближайшем будущем станут насекомые. Они дешевы и в них много белка – так что переход на новую диету вполне оправдан, уверена известный футуролог, специализирующийся на будущем еды, Морган Гэй.
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Эксперт подчеркивает, что тенденции потребления в современном мире меняются крайне быстро. У людей есть предпочтения, связанные с культурой. Однако надо помнить, что 50-60 лет назад пристрастия были совсем другие – и ничего удивительного, что и вкусы новых поколений будут отличаться от принятых сегодня.

"Конечно же, один из главных ингредиентов будущего – насекомые, поскольку они очень дешевые. Их потребляют уже две трети населения. Насекомых можно выращивать в разных условиях, они содержат много белка", - заявила Гэй на сессии Первого международного агропромышленного форума.

Футуролог уверена, что переход к диете из насекомых – вопрос ближайшего будущего. В скором времени они станут основой рациона, приводит мнение ученого РИА Новости.

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