Раскрыт план Киева по разведению сил в Донбассе

Эксперт рассказал, для чего украинские военные тянут время

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили срыв разведения сил в Донбассе. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

"Украина повела себя согласно стереотипному поведению. И, естественно, сорвала обмен. В Петровском стреляли. В Золотом не вышли на разведение сил", - сказал эксперт.

"Возник вопрос: кто правит Украиной: Владимир Зеленский со своей командой или национальный корпус, близкий к Авакову? Эти силы приезжают в режимную зону, и долгожданное разведение сил не происходит", - поинтересовался Фролов.

"Ситуация несколько сложнее. Мы видим медийное оформление запланированной задержки развода сил. Совершенно очевидно, что Киев не хочет отводить войска. Ведь при желании разогнать этих радикалов можно. Сейчас есть информация, что вооруженные силы будут переодеты в форму пограничников. Так или иначе они на линии соприкосновения останутся, только в уже в новом качестве. И на это нужно время", - поделился эксперт.

Полный комментарий Асафова смотрите в видео.

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