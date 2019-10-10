"Жалкое зрелище": Трамп высмеял призывы Байдена к импичменту

Президент США назвал своего оппонента "сонным Джо, который ограбил две страны"

Противостояние Белого дома и Конгресса США по импичменту, по всей видимости, потребует вмешательства Верховного суда. Такую возможность не исключил Дональд Трамп, комментируя попытки демократов инициировать ему вотум недоверия.

Впервые своё отношение к импичменту высказал бывший вице-президент США Джо Байден, передает "ТВ Центр". Он считается основным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах.

"Это не преувеличение, это факт. Ни один президент в американской истории никогда не отваживался на такое невообразимое поведение. Своими словами и своими действиями президент Трамп уже сам себя осудил. На виду у всего мира и американского народа. Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию. Он должен быть подвергнут импичменту", - сказал Джо Байден.

Президент США уже прокомментировал заявление Байдена. Трамп назвал выступление своего оппонента "жалким зрелищем".

Скандал с импичментом разгорелся после шумихи по поводу того, что глава Белого дома якобы требовал от Владимира Зеленского расследования дела Байдена на Украине.

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