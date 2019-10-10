Родителей начнут штрафовать и арестовывать за курящих детей

Эксперты выступают против этой инициативы

В правительстве обсуждают идею о введении наказания для родителей, чьи дети курят. Речь идет о предупреждении, штрафе или даже аресте на несколько суток.

Как пишут "Известия", эту идею высказали 23 сентября на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Согласно протоколу заседания, Роспотребнадзору поручили направить соответствующее предложение в Минюст. Документ подписал глава комиссии министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В МВД, Минюсте и Роспотребнадзоре не прокомментировали идею о наказании для родителей курящих детей. Если ее одобрят, то новое наказание пропишут в обновленном Кодексе об административных правонарушениях, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Отметим, что в 2009 и 2014 годах в Госдуму вносили законопроекты о штрафах для родителей за курение детей, однако они не получали поддержки.

В нынешнем КоАП есть статься, предусматривающая штраф от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, которые вовлекают детей в процесс курения.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов назвал эту инициативу нереализуемой, поскольку полицейские не имеют права задерживать ребенка до 16 лет, не установив его личности и не найдя родителей. "Задержать ребенка, если он не совершил преступление, нельзя. Вообще их права очень хорошо защищены, поэтому полицейские предпочитают не связываться", - отметил Черноусов.

"Нужно не пополнять казну за счет несчастных детей, а искать реальное решение проблемы, - высказался председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. - Сделать доступнее спортивные секции, интересные дополнительные занятия. Далеко не все семьи могут себе позволить занять ребенка. Вопрос о наказании родителей можно поднимать только тогда, когда государство предпримет все превентивные меры".

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин предложил поднять минимальную цену на пачку сигарет с 80 до 150 рублей, чтобы отвадить несовершеннолетних от курения. По его словам, в России курят около 10% старшеклассников, тогда как, например, в Великобритании всего 2%. "В той же Британии сигареты в 10 раз дороже. Зарплаты, конечно, там тоже выше, но не настолько", - отметил Янин.