Боевики заблокировали проход для беженцев в Сирии

Они используют мирных жителей в качестве живого щита

На северо-западе Сирии боевики, укрывшиеся в зоне деэскалации Идлиб, препятствуют проходу мирных жителей через пункт пропуска "Абу-эд-Духур". Они заминировали гуманитарный коридор и обстреливают дорогу. Стариков, детей и женщин используют в качестве живого щита. Сирийские власти ведут переговоры с террористами о возобновлении работы КПП. К встрече мирных граждан все готово: их ждут автобусы, развернуты медпункты, порядок обеспечивают российские военные.

Весной минувшего года съемочная группа "ТВ Центра" была свидетелем того, как открывался пункт приема беженцев Абу-эд-Духур. Долгое время он успешно работал. Через него из провинции Идлиб вышли десятки тысяч человек. Но сейчас все изменилось. Боевики не выпускают людей.

Ежедневно с 13 сентября, когда пункт пропуска был открыт снова, здесь дежурят зеленые автобусы. Для беженцев они уже давно стали символом освобождения из плена боевиков. Водители вспоминают, как здесь, в Абу-эд-Духуре не успевали совершать рейсы. А теперь - никого.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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