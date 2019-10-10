Получивший нагоняй от Путина губернатор решил повысить себе оклад на 44%

В прошлом году его доход составил более 5,5 миллиона рублей

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес законопроект о повышении своего оклада на 44%.

Соответствующий документ чиновник внес в законодательное собрание региона. Если его одобрят, то его оклад вырастит с 18,8 тысячи рублей до 27,1 тысячи рублей.

Кроме того, повысятся зарплаты других госслужащих, чья зарплата привязана к окладу губернатора, пишет "Интерфакс". Речь идет о 74 чиновниках. Повышение окладов повлечет дополнительные расходы областного бюджета – порядка 32 миллионов рублей до конца этого года и около 128 миллионов в следующем году.

Впоследствии пресс-служба правительства региона объяснила, что повышение зарплаты губернатора Иркутской области связано с исполнением указа президента об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года, но речь идет не о 44%.

Сергей Левченко (КПРФ) выиграл губернаторские выборы в 2015 году. В 2018 году его годовой доход составил более 5,5 миллиона рублей.

Губернатор Иркутской области часто появляется в СМИ в негативном ключе. В прошлом году видео охоты главы региона на бурого медведя, который находился в спячке, вызвало шквал негодования. А в июле этого года президент России Владимир Путин раскритиковал Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в своем регионе.

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