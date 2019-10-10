Кровавую бойню в Германии транслировали онлайн

Преступник записывал каждый свой шаг

После трагических событий в Галле по всей Германии усилен контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, а также вблизи границ с Польшей и Чехией.

Под охраной находятся синагоги в Лейпциге, Дрездене, Берлине и других городах. В столице Германии поздно ночью прошла поминальная служба, на которую приехала и канцлер Германии Ангела Меркель, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в МВД, атака в Галле носила антисемитский характер. Сейчас спецслужбы изучают кадры трансляции, которую преступник вел в интернете. Установлено, что это 27-летний немец, сторонник праворадикального движения.

Задержали нападавшего не сразу. После того, как он устроил стрельбу у синагоги, ему удалось добраться еще и до турецкого кафе, расположенного в нескольких кварталах. Там тоже был открыт огонь. В результате этих атак погибли два человека, ещё двое пострадали. К делу уже подключилась федеральная прокуратура Германии, которая обычно расследует теракты.

Стрельба у синагоги в Германии попала на видео

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