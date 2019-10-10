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"Узнала, сколько ей осталось": Жигунов объяснил побег Заворотнюк из онкоклиники

08:33
  • четверг
  • 10 октября 2019

Перевод в другую больницу вовсе не означает, что Анастасия пошла на поправку

Бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов высказался о выписке актрисы из онкоцентра. По словам актера, звезда "Моей прекрасной няни" была шокирована словами врачей.
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Артист считает, что перевод в другую клинику вовсе не означает, что Анастасия пошла на поправку. "Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду, о том сколько ей осталось, это как приговор, он надломит любого человека, а тем более женщину", - сказал Жигунов.

Кроме того, Анастасия старалась сохранить в тайне свое пребывание в больнице. "Лежала под вымышленным именем, в ее карте стояла другая дата рождения, так как пресса просто не давала покоя, да и другая сторона - это было сделано для того, чтобы сохранить врачебную тайну, но немного не получилось. Нашлись люди, которые узнали и начали рассказывать разные байки", - заявил Жигунов порталу kokshetau.asia, добавив, что это еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику.

"Ей просто не дали нормально лечиться", – резюмировал он.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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