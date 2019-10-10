Выяснялась связь между раком и питанием вне дома

Опасность кроется в упаковках

Американские исследователи установили, что готовая еда в упаковках и фастфуд имеют повышенное содержание перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС). Этот вредоносный химический продукт способен вызывать рак, заболевания щитовидной железы, бесплодие и проблемы с иммунитетом.

Как передает MedicalXpress, в исследовании приняли участие 10 106 человек. Они подробно рассказали о своем питании в течение определенного времени и сдали образцы крови. У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.

Специалисты предположили, что вредоносная кислота попадает в еду при соприкосновении с упаковкой. Ранее ученым удалось выяснить, что огромное количество ПФАС поступает в организм человека при употреблении попкорна. Источником заражения в этом случае выступает упаковка, в которой воздушную кукурузу разогревают в микроволновке.