"Почему сейчас эта мерзость имеет право?": Савченко набросилась на Порошенко

Экс-президента уличили в двойных стандартах

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко набросилась на экс-президента Украины Петра Порошенко в прямом эфире и обвинила его в проигрыше своей страны.

Это произошло, по мнению Савченко, четыре года назад – в 2015 году, когда Порошенко подписал Минские соглашения. Тогда он называл всех несогласных "террористами и сепаратистами". А сейчас он наоборот призывает украинцев выйти на митинг против "формулы Штайнмайера", пишет "Газета.Ru".

Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", - прокомментировала Савченко поведение Порошенко.

"Формула Штайнмайера", которую контактная группа подписала 1 октября в Минске, предусматривает предоставление особого статуса Донбассу и проведение местных выборов. Через пять дней на майдане собрались порядка 10 тысяч несогласных с этим решением.