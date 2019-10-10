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Лже-газовики вымогали деньги у стариков в Тверской области

10:04
  • четверг
  • 10 октября 2019

Аферисты ставили доверчивым пенсионерам датчики дыма за 30 тысяч рублей

В Тверской области полиция пресекла деятельность группы мошенников, которые вымогали деньги у пенсионеров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Представляясь сотрудниками газовой службы, они ходили по квартирам и делали вид, что проверяют плиты, а потом убеждали жильцов в необходимости установить газоанализаторы. В итоге за якобы дорогое и качественное оборудование старики выкладывали от 15 до 30 тысяч рублей - в действительности им устанавливали самые дешевые датчики дыма. Сколько людей попались на удочку аферистов, сейчас выясняет следствие.

На данный момент установлено 34 факта мошенничества. В преступлении подозревают 13 человек, пятеро из них уже заключены под стражу.

"По версии следствия, сообщники предъявляли потерпевшим документы, списки на установку оборудования, предлагали сделать скидку, чем вызывали доверие у пожилых граждан. В ходе обысков обнаружены и изъяты рабочие тетради, обучающие памятки, датчики, кассовые терминалы, спецодежда для газовщиков и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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