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Добрынин объяснил, почему покидает сериал "Сваты"

10:17
  • четверг
  • 10 октября 2019

По той же причине из проекта ушел его коллега

Появилась информация об уходе 56-летнего актера Николая Добрынина из комедийного сериала "Сваты". Заслуженный артист России устал играть алкоголика Митяя.
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Как передает VistaNews, Добрынина не устроило, что над его персонажем постоянно измывается главный герой сериала - Иван Будько в исполнении Федора Добронравова. По слухам, актеру надоело быть "вечно побитой собакой", шутом и неудачником. 

Как пишут СМИ, ранее по той же причине сериал покинул Анатолий Васильев, исполнявший роль интеллигентного Юрия Ковалева. На протяжении шести сезонов ему приходилось молча терпеть унижение со стороны персонажа Добронравова. В итоге у артиста сдали нервы, считают журналисты. 

По некоторым данным, авторы "Сватов" пишут сценарий под Федора Добронравова, чей персонаж полюбился телезрителям своим жизнерадостным и веселым нравом. 

Ранее на Украине предложили запретить сериал "Сваты" из-за того, что Добронравов поддерживает присоединение Крыма к России.  

Напомним, "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти запретили Добронравову въезжать на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят. 

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