В Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

Самые популярные имена - Александр и София

Столичное Управление ЗАГС рассказало о самых распространенных и редких именах, которыми называли родители своих детей.

Так, для мальчиков самыми популярными именами в 2019 году стали Александр (2200 детей), Михаил, Максим, Артем и Иван. Девочек чаще всего называли Софией (2400 детей), Марией, Анной, Алисой и Викторией, сообщает сайт мэрии Москвы.

В перечень самых необычных имен попали Добрыня (34 ребенка) и Хабиб (26 детей). Также в Москве родились дети с именами Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав, Лукерия, Евфросинья и Феофания. Малышей с такими именами всего 1-2 в столице.

Ранее иностранцы назвали 10 самых красивых русских имен. Ими стали Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита, а также Полина, Дарья, Мила, Виктория и Алина.