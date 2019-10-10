Слезы наворачиваются: раскрыта тайна покорившей мир голосом бездомной россиянки

Она три года скиталась по улицам

Оперная певица Эмили Замурка стала настоящей сенсацией после того, как видео с ее пением в метро Лос-Анджелеса разместили в Сети. 52-летняя артистка, долгие годы скитавшаяся по США, в одночасье стала звездой.

О прошлом певицы известно немного, но ее называют россиянкой. Якобы Эмили в 1992 году перебралась из России в США. Бездомной Замурка стала в 2016 году. На еду она зарабатывала, исполняя арии в метро. В один счастливый день ее пение снял на видео полицейский, ролик был размещен в официальном Twitter-аккаунте полиции.

Проникся историей Эмили и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Он решил проверить, действительно ли артистка раньше жила в России, и что ее заставило покинуть страну.

"Согласитесь, немного странно звучит "бездомная россиянка Эмили Замурка". Что мы на сегодня знаем о ней? Все, что нам известно, — только со слов самой Эмили и бездомных, которые ее окружают в Лос-Анжелесе. Однако она пока ни разу не рассказала никаких подробностей о своей жизни в России. В ее единственном пока интервью российским медиа не прозвучало ни слова о ее прошлой жизни. Ей есть что скрывать?" - цитирует РИА ФАН Манукяна.

Блогер нашел знакомых певицы и практически полностью восстановил хронологию ее скитаний. "Слезы подступают, когда узнаешь историю жизни Эмили, настолько необычна судьба этой женщины", - отметил Манукян, пообещав в скором времени раскрыть широкой публике всю собранную информацию.