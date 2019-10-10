В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро

БКЛ - самый масштабный проект в истории российской подземки
Проект "Активный гражданин" открыл голосование, посвященное строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.
Как сообщает официальный сайт мэра столицы, москвичи предложат ответить на четыре вопроса:
- Как оценивают проект строительства Большой кольцевой линии;
- Каким видом транспорта пользуются чаще всего;
- Планируют ли пользоваться или уже пользуются БКЛ;
- Часто ли бывают в районах прохождения новой линии?
Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Первый участок заработал зимой 2018 года. Для пассажиров открылись пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".