В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро

БКЛ - самый масштабный проект в истории российской подземки

Проект "Активный гражданин" открыл голосование, посвященное строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, москвичи предложат ответить на четыре вопроса:

- Как оценивают проект строительства Большой кольцевой линии;

- Каким видом транспорта пользуются чаще всего;

- Планируют ли пользоваться или уже пользуются БКЛ;

- Часто ли бывают в районах прохождения новой линии?

Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Первый участок заработал зимой 2018 года. Для пассажиров открылись пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".