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В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро

10:27
  • четверг
  • 10 октября 2019

БКЛ - самый масштабный проект в истории российской подземки

Проект "Активный гражданин" открыл голосование, посвященное строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.
Посвященное маршрутам МЦД голосование стартовало на портале "АГ"

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, москвичи предложат ответить на четыре вопроса:

- Как оценивают проект строительства Большой кольцевой линии;

- Каким видом транспорта пользуются чаще всего;

- Планируют ли пользоваться или уже пользуются БКЛ;

- Часто ли бывают в районах прохождения новой линии?

Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Первый участок заработал зимой 2018 года. Для пассажиров открылись пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

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