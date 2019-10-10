Организаторы не рассчитали мощность вертолета Ми-35

Военный парад в Индонезии обернулся конфузом. По случаю 74-й годовщины создания Вооружённых сил организаторы подготовили большую программу, привлекли авиацию.

Для большего эффекта воздушные суда должны были лететь на предельно низкой высоте - всего около 10 метров над землёй. И в этом заключался главный просчёт. Когда вертолёт Ми-35 приблизился к праздничной сцене, воздушные потоки снесли все декорации: сдули плакаты и обрушили конструкции. Никто не пострадал, однако парад пришлось приостановить, отмечает "ТВ Центр".

Ми-35 - транспортно-боевой вертолёт российского производства. Индонезия закупила несколько таких машин в начале двухтысячных годов. Вертолёт оснащён огромными 18-метровыми несущими винтами. Судя по всему, организаторы не рассчитали мощность боевой машины.