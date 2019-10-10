Нобелевский комитет удивил выбором лауреатов премии по литературе

Ранее претендентами называли Джорджа Мартина и Людмилу Улицкую

Нобелевский комитет вручил премию по литературе за два года. Лауреатом 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук, 2019 года - австрийский писатель Петер Хандке. Последний удостоился награды за свою работу, в которой исследовал специфику человеческого существования.

Церемония награждения состоится 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля. Сумма каждой премии составит более 900 тысяч долларов США.

В прошлом году из-за сканадала Шведскую академию, присуждающую награду по литературе покинули сразу несколько членов и решение отложили на год.

Ранее британские букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе Джорджа Мартина и Людмилу Улицкую.

Нобелевский комитет на этой неделе объявил лауреатов премии по физике - за открытия в области астрофизики, а также химии - за работу над литий-ионными аккумуляторами. Медицинского "нобеля" получили ученые, которые разгадали процесс, при котором клетки адаптируются к нехватке кислорода.