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Нобелевский комитет удивил выбором лауреатов премии по литературе

14:08
  • четверг
  • 10 октября 2019

Ранее претендентами называли Джорджа Мартина и Людмилу Улицкую

Нобелевский комитет вручил премию по литературе за два года. Лауреатом 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук, 2019 года - австрийский писатель Петер Хандке. Последний удостоился награды за свою работу, в которой исследовал специфику человеческого существования.

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
За что и кому дали Нобелевскую премию по медицине

Церемония награждения состоится 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля. Сумма каждой премии составит более 900 тысяч долларов США.

В прошлом году из-за сканадала Шведскую академию, присуждающую награду по литературе покинули сразу несколько членов и решение отложили на год.

Ранее британские букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе Джорджа Мартина и Людмилу Улицкую.

Нобелевский комитет на этой неделе объявил лауреатов премии по физике - за открытия в области астрофизики, а также химии - за работу над литий-ионными аккумуляторами. Медицинского "нобеля" получили ученые, которые разгадали процесс, при котором клетки адаптируются к нехватке кислорода.

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