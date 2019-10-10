Турция уничтожила более 200 объектов в Сирии

Населенные пункты - в зареве разрывов

Утром в четверг ВВС Турции и артиллерия возобновили удары по позициям курдских формирований. Только за последние несколько часов авиация поразила около двухсот объектов на севере Сирии. Поступают сообщения о жертвах. Сейчас наземные войска Турции продвигаются вглубь страны. Военная операция под названием "Источник мира" не встретила понимания у международного сообщества. Сегодня Совбез ООН соберётся на экстренное заседание.

В курдском городке Камышли прямым попаданием уничтожена машина, а соседний Рас-аль-Айн - в зареве разрывов. По словам турецких военных, они нанесли точечные удары по объектам и инфраструктуре курдских формирований. Ликвидированы более 200 опорных пунктов, складов с оружием и боеприпасами.

"Турецкая авиация бомбит объекты террористов в 30 километрах от границы с Сирией, к востоку от реки Евфрат. Воздушные удары нанесены по базе "Рами" близ города Айн-Иса, объектам террористов в районах деревень Алук, Мустел, Эсадийе, Фендер и Хушан. В попытке снизить видимость для пилотов террористы устраивают пожары. Турецкая артиллерия продолжает обстреливать террористов в окрестностях города Таль-Абьяд", - сообщили в Турции.

Сам Таль-Абьяд, к слову, вооруженные отряды курдов сдали почти без боя. Там сейчас затишье. Серьезных разрушений тоже не видно. Город занимает турецкая армия. На совещании с военными президент страны еще раз напоминает генералам, какова главная цель операции.

"Мы сокрушим коридор террора и построим коридор мира. Это наша цель - создать безопасную зону. Эти шаги предпринимаются для того, чтобы наши сирийские братья могли вернуться в свои дома, на свои земли", - сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Противостоять мощной и хорошо оснащенной армии, курды вряд ли смогут. Кроме разветвлённой сети подземных тоннелей, протяженность которых только вблизи Манбиджа достигает 60 километров, других серьезных оборонительных сооружений у них нет. Впрочем, если верить курдским источникам, их отряды остановили наступление Турции. И даже якобы нанесли им урон в живой силе. Но подтверждений этим данным нет. В сообщениях пока говорится только о жертвах среди самих курдов.

Возможно, многочисленных жертв удается избегать потому, что Турция действует адресно, выбирая для атак именно военные объекты курдов. А им сейчас приходится в одиночку действовать на два фронта. Неожиданный удар по их базе в Ракке нанесли террористы. Впрочем, и у Анкары сейчас нет союзников. Хотя ее опасения по поводу безопасности своих границ вполне разделяют НАТО и США, оказывать Турции военную помощь они отказываются. Еще жестче реагируют в Европе.

"Турецкая операция может открыть новую драматическую главу в и без того очень тяжелой истории Сирийской войны. Последствия могут быть чрезвычайно серьезными и далеко идущими в гуманитарном, военном, политическом и стратегическом плане. И по всем этим причинам мы призываем Турцию немедленно прекратить свои односторонние военные действия", - сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Проще говоря, Запад очень боится новой гуманитарной катастрофы в Сирии, новой волны мигрантов и возрождения террористов. Но если это проблемы для всех международных игроков в регионе, то Анкаре, независимо от того, как долго продлится операция, предстоит как-то убедить почти 4 миллиона беженцев из Сирии переехать в освобожденные от курдов районы.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".