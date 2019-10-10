Трамп объяснил, почему бросил курдов в Сирии

Президент США отказался помогать союзникам, несмотря на военную операцию Турции

На фоне операции турецких военных в США усиливается противостояние республиканцев и демократов. Дональд Трамп, который накануне выступил с угрозами разрушить экономику Турции, дал своим врагам на родине новый повод для критики. Оппоненты американского президента во главе с Джо Байденом продолжают настаивать на импичменте.

Атака на курдов Турции с рук не сойдёт. С таким решительным заявлением выступили в американском Сенате. Там подготовили законопроект, направленный против Анкары. Текст составляли представители сразу двух партий - редкий пример единства республиканцев и демократов. В документе предлагается ввести санкции против первых лиц Турецкой республики, включая президента Реджепа Эрдогана. Заморозить их зарубежные активы, перестать выдавать визы, запретить военное сотрудничество и ввести ограничения в сфере энергетики.

На этом фоне напряжение в отношениях между конгрессменами и администрацией президента лишь нарастает. Дональд Трамп в очередной раз пригрозил разрушить экономику Турции. При этом помогать курдам - своим ближайшим союзникам в Сирии - отказался. Он упрекнул их в том, что они не помогли США во время Второй мировой войны, в частности, в ходе высадки в Нормандии.

Видео: как проходит военная операция Турции в Сирии

Противоречивость Трампа даёт лишний повод врагам обрушиться на него с критикой. Хотя главный камень преткновения в этой внутриполитической борьбе, конечно, вопрос об импичменте. Впервые о нём публично высказался Джо Байден - бывший вице-президент и, как ожидается, главный конкурент Трампа на предстоящих выборах.

"Своими словами и действиями президент уже сам себя осудил - на глазах у всего мира и американского народа. Трамп нарушил присягу, предал нацию и совершил действия, которые позволяют начать процедуру импичмента. Чтобы сохранить нашу Конституцию, демократию и базовое единство, необходимо добиться его отставки", - сообщил Джо Байден.

Правда, репутация самого Байдена далеко не безупречна. Он - одно из главных действующих лиц скандала вокруг звонка Трампа Зеленскому. Замешан в коррупции на территории сразу двух государств - Украины и Китая. Украл миллионы долларов. Причастен к отставке киевского генпрокурора. Так, во всяком случае, утверждает нынешний хозяин овального кабинета. В ответ на выпад Байдена Трамп высмеял конкурента.

"Байден камнем падает вниз. Он стремительно теряет лидерские позиции. Мне его даже жаль. Джо сейчас проходит через серьёзное испытание. Его поймали с поличным. Если бы такое произошло с республиканцем, он бы давно сидел на электрическом стуле. А Байден тонет. Его предвыборная кампания тонет", - прокомментировал Трамп.

Трамп заявил, что информатор, из-за доноса которого и поднялась вся шумиха, действовал заодно с демократами. Точнее, работал на одного из кандидатов в президенты от этой партии. А спор Конгресса и администрации Белого дома вокруг импичмента, похоже, придётся решать в Верховном суде. Такой прогноз, во всяком случае, даёт хозяин овального кабинета.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".