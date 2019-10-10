Жена, мама, дети: Зеленский публично огласил свои приоритеты

Зеленский собрал 300 журналистов на рынке

Новое шоу украинского президента. Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию на недавно открывшемся в центре Киева гастрономическом рынке. Формат больше напоминает общение голливудских актёров с журналистами. Они будут задавать вопросы группами по несколько человек.

Большого выхода Зеленского именно как президента, а не как актера пресса ждала давно. И упрекала главу государства в том, что тот избегает обстоятельных пресс-конференций, отделываясь короткими брифингами или интервью буквально на ходу. Владимира Александровича, можно сказать, прятали от продолжительного общения с журналистами более девяти месяцев с момента его вступления в должность. Но, когда, наконец, объявили дату, место и формат, к уже существующим вопросам сразу же добавилось еще несколько.

Случайно совпало или нет, но 10 октября отмечается всемирный день психического здоровья. Уравновешенных и не очень украинских журналистов в количестве 300 человек собрали в месте с названием Kiev Food Market. Это относительно новый формат ресторанов. Но, по сути, рынок. И находится он на улице Московская, дом 8. Удивительным образом, в запале декоммунизации и переименования всего и вся в проспекты Бандеры и Шухевича про этот топоним забыли.

Гигантский фуд-корт открыли всего 2 недели назад. У заведения еще даже нет ни нормального сайта, ни промо-роликов. Но, может, уже и не понадобится. Ведь визит президента - лучшая реклама. Да еще и сразу 300 гостей с собой привел. Владимира Зеленского уже подозревали в том, что он подрабатывал демонстрацией автомобиля Тесла. Теперь вот ресторан.

"Доброе утро! А можно… Мы же договаривались, что мы живые люди. У меня одна просьба - а можно кофе? И можно я телефон отдам. Если вдруг жена позвонит, мама или дети, то дайте мне, позовите! Классное место. Мы пока только на картинках видели. Прикольно. Вкусно здесь? Да? Ну будем здесь что-нибудь есть", сказал Зеленский на открытии встречи с журналистами.

Формат пресс-конференции был выбран достаточно спорный. Сам Зеленский объяснил, что хотел чего-то неформального. 300 допущенных к президенту журналистов разделили на группы по 7-10 человек. И устроили своеобразный конвейер. Группы поочередно сменяли одну другую. Каждой на общение с главой государства отвели по полчаса. На один вопрос - не более трех минут. Шутить на эту тему журналисты начали, как только узнали о выбранном стиле пресс-конференции, соперничая в чувстве юмора с главой государства. С чем только не сравнили это мероприятие: и с экспресс-свиданиями, и с аттракционом, и с потешным квестом, и с триатлоном. Репортеры даже предложили свои варианты: посадить Зеленского на колесо обозрения и по мере прохождения каждого оборота подсаживать новых журналистов. Впрочем, как только пресс-марафон начался, все шутки были отброшены в сторону. Ведь ситуация в стране такая, что до смеха совсем не многим.

Журналисты не упустили случая пройтись и по международной повестке. Зеленского спросили про ставший скандальным телефонный разговор с Дональдом Трампом. Публикация полной стенограммы которого стала для Киева неприятным сюрпризом и рассорила с Германией. Раньше Владимир Александрович хвалился прекрасными отношениями между Украиной и США. Теперь, кажется, признал очевидное.

"Уставшие отношения между Америкой и Украиной. К сожалению, надо это признать", - прокомментировал украинский президент.

Вполне ожидаемо - целый блок вопросов о Донбассе и завершении братоубийственного конфликта. Ведь это было одно из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Но тот в духе своего предшественника Петра Порошенко традиционно свалил все на Москву: мол, мы со своей стороны делаем все, а Россия затягивает международные саммиты, которые призваны помочь в разрешении ситуации. В частности, встречу в Нормандском формате.

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"Дата зависит от российской стороны, потому что Франция и Германия, и Украина могли пообщаться 16 сентября, но Россия не смогла подтвердить эту дату и не подтвердила. Мы договорились, что саммит нормандского формата должен быть. Его не было с 2016 года. А он нам очень нужен. Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже - давайте встречаться. Встречаться мы можем в двух форматах - нормандском формате и в ходе прямой встречи с президентом России. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против", - заявил Зеленский.

Не далее как вчера Киев в очередной раз сорвал все договоренности и проигнорировал отвод войск от линий соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Вместо условленных белых сигнальных ракет, ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия по поселкам ДНР и ЛНР. А ведь именно разведение войск - одно из условий для созыва саммита "нормандской четверки", которого так жаждет Владимир Зеленский, рассказывая журналистам про то, что Россия что-то там затягивает.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".