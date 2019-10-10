На Дальнем Востоке бесчинствует снежный циклон

Снегопад, шторм и метель - сразу в нескольких регионах

Снегопад, шторм и метель сразу в нескольких регионах Дальнего Востока. На Камчатке ветер срывал крыши домов, валил деревья. В Якутске более чем на 12 часов была остановлена работа аэропорта. В соседней Магаданской области из-за непогоды автомобилистам советуют не выезжать на дороги.

Трасса Магадан-Балаганное-Талон. Плохая видимость и снежная метель. Автомобилисты передвигаются на низкой скорости. Особенно на перевалах.

Сильный ветер - до 20 метров в секунду и непрекращающиеся осадки - то снег, то дождь - последствия циклона, который пришел в Магаданскую область из Хабаровского края. Сегодня спасатели объявили на Колыме штормовое предупреждение. В эпицентре окажутся Ольский, Северо-Эвенский городской округ и Магадан. Вероятны обрывы линий электропередачи из-за налипания снега на провода. МЧС также предупреждает о возможном обрушении слабоукрепленных и ветхих конструкций и просит быть аккуратней на улице.

"На контроль взяты грузовые и пассажирские перевозки. Силы и средства территориальной подсистемы приведены в повышенную готовность. На особом контроле также авиаперевозки в связи с погодными условиями", - сказал начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха.

Ослабление интенсивности осадков и ветра в области ожидается только к воскресенью. Октябрьским снегопадам рады только лыжники. Они готовятся к открытию сезона. Как только на склонах ляжет плотный слой снега, запустят пушки и с искусственным.

"Сейчас уже такие признаки, всё, зима на носу. Все, мы уже ждем. Сейчас с этим снегом начинает промерзать. А это такой верный признак того, что снег будет ложиться. Будет стабильный", - заявил тренер Русской горнолыжной школы Магадана Сергей Махнев.

А пассажиры авиакомпаний жалуются на непогоду. Из-за неблагоприятных метеоусловий задержаны на двое суток авиарейсы по направлению Якутск - Магадан и Анадырь - Магадан.

А вот аэропорт Якутска после штормового снегопада утром возобновил работу. Но на территории республики из-за выпавших осадков продолжается коллапс на дорогах. Автомобилисты, не успевшие поменять резину, буксуют и создают в городе пробки - вся надежда на коммунальные службы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".