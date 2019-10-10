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Питт и Джоли треплют друг другу нервы из-за денег

10:38
  • четверг
  • 10 октября 2019

Судебная тяжба не завершилась

Голливудский актер Брэд Питт попросил суд Лос-Анджелеса назначить временного судью для решения спорного момента в его бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. 
Рассекречено имя новой любовницы Брэда Питта

Джоли подала на развод в 2016 году, спустя три года актеры были официально разведены. Однако бракоразводный процесс на этом не закончился. Бывшие супруги до сих пор делят имущество, нажитое за 11 лет совместной жизни.

По данным портала The Blast, 55-летний Питт и 44-летняя Джоли не могут решить судьбу шато Мираваль в Провансе. Усадьбу, окруженную 500 гектарами лесов и виноградников, звезды купили в 2011 году. Спустя два года пара продала первую партию розового вина с нотками граната, абрикоса и малины. Брэд и Анджелина мечтали передать эти земли своим шестерым детям. 

Недавно представитель Джоли рассказал, что она не хотела выходить замуж за Питта. Ее устраивал гражданский брак. "Брэд заставил ее пойти к алтарю, потому что всегда придерживался старомодных взглядов на брак. Да и их дети часто просили родителей оформить отношения", - заявил осведомленный источник. 

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