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Полярники на острове Гукера перешли на экологичные источники энергии

13:08
  • четверг
  • 10 октября 2019

Все электроприборы в тысяче морских миль от Архангельска питает энергия солнца

Экологичные источники энергии начали использовать на острове Гукера. Электричеством полярную станцию в тысяче морских миль от Архангельска снабжают солнечные батареи. Они устойчивы к суровой северной погоде и безвредны для природы. Энергии хватает и на исследовательскую работу, и на бытовые нужды.

80-я параллель северной широты – остров Гукера. Температура здесь даже летом не поднимается выше плюс пяти, однако погода солнечная. На птичьих базарах колонии буревестников, чаек, кайр. В прибрежных водах - нерпа, белуха и морской заяц. А из млекопитающих - лисы, куницы и белые медведи.

Аромат кофе и свежего хлеба посреди Северного-Ледовитого океана. Повар Юрий Телов на краю земли делает быт геологов и метеорологов домашним. В помощь – достижения науки и техники. Электроприборов на кухне с каждым годом всё больше, а перебоев с подачей энергии теперь нет вовсе.

Все электроприборы на острове Гукера в тысяче морских миль к северу от Архангельска питает энергия солнца. Установленные на крыше деревянных домиков панели выдают 3 киловатта. Умная система быстро заряжает аккумуляторы и бережно хранит энергию. Её хватает на весь полевой сезон – он у полярников длится с июня по сентябрь.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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