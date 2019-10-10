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Украину захлестнули "кровавые" реки

10:54
  • четверг
  • 10 октября 2019

Активисты забили панику

В Волынской области Украины забили тревогу из-за экологической катастрофы - местная птицефабрика спускает нечистоты прямо в землю.

В интернете появилось видео, на котором видно, как в отстойниках предприятия течет дурно пахнущая вода красного цвета, которая затем стекает в почву, пишет ТСН.ua. 

"Была ярче, более такой, более кровавый, сейчас она такая коричневатая, порой попадают даже остатки", - рассказали местные жители.

Администрация предприятия утверждает, что вода проходит все необходимые степени очистки, а красный цвет она приобрела из-за попадания крови птиц после омовения тушки.

Однако активисты с таким заявлением не согласны и считают, что происходящее грозит экологическим бедствием. Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело.

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