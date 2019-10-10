В аэропорту Екатеринбурга самолет "сел на брюхо" (видео)

Посадка Ан-12 прошла успешно

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку Ан-12. Из-за технической неполадки транспортнику пришлось садить без шасси. Видео из аэропорта "Кольцово" публикует ТВЦ.RU.

В результате посадки самолет загорелся. Пожарным удалось быстро погасить пламя. Всего на борту воздушного судна находились 20 человек. Пострадавших и погибших нет.

Из-за ЧП аэропорт "Кольцово" временно закрыт. По данным "Интерфакса", для того того, чтобы самолет смог совершить аварийную посадку, взлетно-посадочную полосу предварительно запенили во избежание возгорания.

В пресс-службе Центрального военного округа, к которому приписан военный транспортник, подтвердили факт аварийной посадки самолета, пишет РИА Новости. Там рассказали, что Ан-12 выполнял плановый полет из Челябинской области.