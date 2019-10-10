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Шепелев о самом большом страхе: "Закрываю телефон в дальней комнате"

11:16
  • четверг
  • 10 октября 2019

Только так он может сохранить нервы

36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что интеллектуально деградирует из-за постоянного просмотра и прослушивания файлов на YouTube.
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Бывший возлюбленный Жанны Фриске старается быть честным со своими поклонниками. 10 октября он рассказал, что потребляет очень много интернет-контента на прогулке или, например, за рулем. Порой блогеры кажутся ему крайне занятыми людьми, живущими полной жизнью. 

"Я, слушая их, ощущаю себя бесконечно тупым потребителем и лентяем - они все говорят и говорят, шутят, танцуют, обсуждают, учат, а я молчу, слушаю и совсем не становлюсь умнее или наполненнее, а скорее наоборот", - написал Шепелев. 

Эти пугающие ощущения он назвал приметой нашего времени: люди потребляют огромное количество информации, которую они не в силах осмыслить. 

"Приходя домой вечерами, я закрываю телефон в дальней комнате, чтобы хотя бы несколько часов посвятить настоящим чувствам и живому общению. А вы боитесь вашего гаджета?" - обратился телеведущий к подписчикам.

- Я третий день живу с ощущением того, что я без него уже не могу, - отреагировали интернет-пользователи. 

- Я не боюсь своих гаджетов. Считаю их хорошими помощниками. Я не фанат, просто у меня времени нет на гаджетов.

- Сейчас страшно жить в телефонах, вечно быть от него зависимыми.. Все уткнуться в них и сидят, как зомби.

- На ночь отключаю вообще!

- Тоже часто ухожу в беззвучный режим.

Напомним, Жанна Фриске умерла в июне 2015 года. За два года до смерти она родила Шепелеву сына. Телеведущий часто рассказывает в соцсети о воспитании малыша. По какой-то причине поссорился с ее родителями и запрещает Платону видеться с бабушкой и дедушкой. 

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