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Съемки новой "бондианы" спровоцировали эвакуацию ВВС Британии

11:19
  • четверг
  • 10 октября 2019

О произошедшем доложили лично министру обороны Великобритании Бену Уоллесу

Съемки одного из эпизодов нового фильма о Джеймсе Бонде на британской авиабазе в Оксфордшире спровоцировали переполох среди военных.
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Съемочная группа забыла на территории базы Brize Norton фургон с реквизитом, что привело к эвакуации 400 человек, служащих в ВВС Британии.

"Служебно-розыскные собаки из подразделения по обезвреживанию взрывных устройств были немедленно направлены на место. Была оцеплена территория в 300 метров и ее обследовали команды взровотехников", - пишет британские издание Sun.  

Все время, пока шла работа спецслужб, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса держали в курсе событий. В результате ничего опасного в фургоне найдено не было.

Новый фильм про агента британской разведки Джеймса Бонда "Не время умирать" выйдет в Великобритании 3 апреля 2020 года, в России – 9 апреля 2020 года.

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