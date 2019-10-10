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Требовательность россиян объяснили бедностью

11:27
  • четверг
  • 10 октября 2019

Люди стали внимательнее считать свои деньги

Россияне стали чаще требовать возврата денег за некачественный товар в суде. Толкает их на это жизненная необходимость — у граждан стало меньше денег.

В прошлом году россияне смогли отсудить у продавцов некачественных товаров и услуг более 30 миллиардов рублей. Такие данные приводит Роспотребнадзор. По мнению ведомства, эта сумма будет только увеличиваться. Для сравнения — семь лет назад россияне добились возврата за нарушение прав потребителей только 12 миллиардов.

"Сейчас денег стало меньше, и люди стали их считать более внимательно. Если раньше люди просто ленились возвращать свои деньги в судебном порядке, то теперь это вопрос жизненной необходимости. Если экономическая ситуация в стране ухудшается, то количество исков в потребительской сфере должно расти", - заявил в интервью радио Sputnik председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его слова, россияне хорошо изучили закон о защите прав потребителей. Требовательность сограждан Шапкин оценивает положительно. Это помогает другим людям избежать обмана.

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