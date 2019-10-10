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Зеленский собрал конференцию на рынке

11:45
  • четверг
  • 10 октября 2019

За большим обеденным столом соберутся более 300 человек

Президент Украины Владимир Зеленский начал свою первую большую пресс-конференцию за большим столом заведения Kyiv Food Market.

Ожидается, что общение с журналистами продлится порядка 10 часов, на встречу заявлены более 300 работников СМИ. Задавать вопросы главе государства можно небольшими группами по 7-10 человек, пишет "Газета.Ru".

"Группы будут меняться каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", - заявила пресс-секретарь Зеленского Юля Мендель.

Несмотря на такое масштабное мероприятие с участием главы государства, Kyiv Food Market продолжит работать в привычном формате, все точки продаж будут открыты весь день.

"Для нас это обычный день", - отметил совладелец Kyiv Food Market в Киеве Алекс Купер.

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