Названы главные признаки наступающего инфаркта

При их появлении стоит показаться врачу

Медики назвали пять главных симптомов надвигающегося сердечного приступа.

Беспокоиться следует, если наблюдаются общая слабость и снижение работоспособности, а также одышка. На скорый приступ могут указывать головокружение и холодный пот, а также давление в области груди. Показаться врачу стоит и при хронической усталости, пишет издание argumenti.ru.

Ранее медики перечислили симптомы инсульта. На него могут указывать повышение давления, шум в ушах и другие признаки.