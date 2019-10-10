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Названы главные признаки наступающего инфаркта

11:52
  • четверг
  • 10 октября 2019

При их появлении стоит показаться врачу

Медики назвали пять главных симптомов надвигающегося сердечного приступа.

Беспокоиться следует, если наблюдаются общая слабость и снижение работоспособности, а также одышка. На скорый приступ могут указывать головокружение и холодный пот, а также давление в области груди. Показаться врачу стоит и при хронической усталости, пишет издание argumenti.ru.

Ранее медики перечислили симптомы инсульта. На него могут указывать повышение давления, шум в ушах и другие признаки.

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