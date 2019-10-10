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Двух российских стюардов нашли мертвыми в съемном жилье

13:08
  • четверг
  • 10 октября 2019

Белый порошок, найденный в доме, отправили на экспертизу

В подмосковных Химках нашли тела двух мужчин 27 и 29 лет без признаков насильственной смерти.

Погибших обнаружили в съемной квартире на улице Германа Титова. Смерть наступила примерно за 12 часов до того, как их нашли. Один из мужчин родом из Башкирии, второй – из Кирова. Оба работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия".

Рядом лежал с телами пакет с порошкообразным веществом белого цвета, на столе – металлическая трубка. Тела погибших направили на судебно-медицинское исследование, а белое вещество – на химическое исследование, пишет ТАСС.

Следственный комитет по Подмосковью начал доследственную проверку.

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