Двух российских стюардов нашли мертвыми в съемном жилье

Белый порошок, найденный в доме, отправили на экспертизу

В подмосковных Химках нашли тела двух мужчин 27 и 29 лет без признаков насильственной смерти.

Погибших обнаружили в съемной квартире на улице Германа Титова. Смерть наступила примерно за 12 часов до того, как их нашли. Один из мужчин родом из Башкирии, второй – из Кирова. Оба работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия".

Рядом лежал с телами пакет с порошкообразным веществом белого цвета, на столе – металлическая трубка. Тела погибших направили на судебно-медицинское исследование, а белое вещество – на химическое исследование, пишет ТАСС.

Следственный комитет по Подмосковью начал доследственную проверку.