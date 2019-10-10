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Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на "Активном гражданине"

12:13
  • четверг
  • 10 октября 2019

Стандарт позволит сделать поликлиники еще комфортнее

В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование — горожанам предстоит высказаться о проекте "Новый московский стандарт поликлиник".

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, этот стандарт позволит сделать поликлиники еще комфортнее. Уже сформированы новые подходы к зонированию помещений и расположению кабинетов специалистов. "Новый московский стандарт поликлиник" позволит пациентам проходить большинство обследований в рамках одной медицинской организации. Все оборудование заменят с аналогового на цифровое. Это повысит качество и информативность исследований и снизит лучевая нагрузка. Результаты будут храниться в электронном виде.

Посвященные вопросам здравоохранения голосования часто проводятся в проекте "Активный гражданин". Каждый год горожане выбирают лучших врачей и оценивают новшества в медицине.

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