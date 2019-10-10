Естественная красота: Пугачева показалась на людях без макияжа

Артистку застали врасплох

В Сети опубликовали снимок четырехлетней давности, на котором Алла Пугачева запечатлена без макияжа.

По интернету ходит фотография без фотошопа, на которой Пугачева гуляет с дочкой Елизаветой, по-видимому, во дворе своего загородного особняка. Примадонна вышла на улицу без макияжа и с взлохмаченной головой. Очевидно, что в ее планы не входила фотосессия.

Поклонникам показалось, что певица выглядит уставшей и постаревшей. Некоторые интернет-пользователи принялись писать негативные комментарии в адрес народной артистки СССР, но верные фанаты Пугачевой поставили их на место.

По их словам, мешки под глазами и бледный цвет лица - это не приговор для 70-летней женщины. Примадонна следит за собой и зачастую выглядит гораздо моложе своих лет. А неудачные фотографии бывают и у молоденьких красавиц. На представленном же снимке защитники певицы смогли разглядеть ее естественную красоту, которую не испортят ни морщины, ни одутловатости на лице.