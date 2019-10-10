ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев потребовал устранить "банковский роуминг"

14:49
  • четверг
  • 10 октября 2019

Межрегиональная дискриминация недопустима, уверен премьер

За процедурой определения кадастровой стоимости введут строгий контроль. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Банковские данные миллионов россиян слили на черный рынок
Как распознать мошенников из псевдобанков
Путин пожурил Центробанк за "подкрутку" экономических показателей

Персональную ответственность за оценку будут нести лично руководители организаций, которые этим занимаются. Такие меры позволят не допустить ситуаций, когда агентства сильно завышают или занижают стоимость недвижимости по сравнению с рыночной. Также глава кабмина заявил, что необходимо отменить "банковский роуминг". Речь идёт о комиссии, которую берут за переводы между регионами внутри одной финансовой организации.

"Кредитные организации пытаются нередко получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут. В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет. И никак не сказывается даже на затратах. Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.