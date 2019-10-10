Медведев потребовал устранить "банковский роуминг"

Межрегиональная дискриминация недопустима, уверен премьер

За процедурой определения кадастровой стоимости введут строгий контроль. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Персональную ответственность за оценку будут нести лично руководители организаций, которые этим занимаются. Такие меры позволят не допустить ситуаций, когда агентства сильно завышают или занижают стоимость недвижимости по сравнению с рыночной. Также глава кабмина заявил, что необходимо отменить "банковский роуминг". Речь идёт о комиссии, которую берут за переводы между регионами внутри одной финансовой организации.

"Кредитные организации пытаются нередко получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут. В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет. И никак не сказывается даже на затратах. Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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