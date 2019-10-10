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В Москве благоустроили две набережные в Замоскворечье

15:09
  • четверг
  • 10 октября 2019

Движение транспорта сохранилось

Завершено благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

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Здесь расширили и замостили плиткой тротуары. Организовали зоны отдыха у воды, разбили газоны. Высадили почти одну тысячу 300 кустарников, а до конца осени посадят и более 100 деревьев. Они визуально отделят пешеходную зону вдоль воды от проезжей части.

Движение транспорта на набережных сохранилось, правда вместо двух полос осталась одна, но её ширину привели к нормативу. Также здесь появились два новых сквера.

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Благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных
Благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных
Благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных
Благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных
Благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных
Благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных
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