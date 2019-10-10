Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Ведомство подвело итоги масштабной проверки

Комиссия Минздрава завершила проверку в центре имени Блохина. Она была организована после скандала с детскими онкологами. В результате выявлены серьёзные нарушения, которые требуют быстрого исправления, но, несмотря на это, оснований для увольнения нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой, чего ранее требовали некоторые врачи, Минздрав не нашёл.

Комиссия Минздрава, состоящая из авторитетных российских медиков, тщательно изучила структуру и методы работы НИИ детской онкологии Центра Блохина. И вот главный вывод - так называемая "Атмосфера страха", о которой шла речь в публичном письме коллектива института, не подтверждена. А нового директора, Светлану Варфоломееву, рекомендовано поддержать! Для ее увольнения не найдено никаких оснований. Однако нарушения всё же были найдены.

"В письме было сказано, что в отделении сложившаяся лечебная практика высокого уровня, которую хочет нарушить, разрушить или как-то испортить директор новый - Светлана Варфоломеева. Это очень серьезные обвинения. И все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после директора. И, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения", - сказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Члены комиссии встретились с большей частью работающего персонала, поговорили с родителями лежащих в онкоцентре детей. Онкологи в своем публичном обращении жаловались на увеличение объемов "бумажной" работы и неудовлетворительное состояние помещений института. Членам комиссии удалось разобраться в сути этих претензий. Оказалось, что большая нагрузка на врачей - это и есть часть программы модернизации центра, который, как выяснилось, во многом отстает от многих подобных учреждений в России.

"Люди, которые работали там, они использовали инновационные протоколы, но по некоторым доказано, что они уже не эффективны, что мир ушел далеко вперед в этих вопросах. Людям казалось, которые там работают, что они находятся на передовом крае, а на самом деле оказалось, что нет", - заявил главный внештатный специалист - детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Также комиссия выявила отсутствие, либо неправильное оформление листов назначений. Решить проблему можно будет после перехода на электронную систему. И этот процесс идет. Также обнаружили недостатки в системе консультирования пациентов. Что тоже является одним из последствия структурного отставания онкоцентра. А вот претензии инициативной группы врачей по уровню зарплат не нашли подтверждения.

"2018 год - я округляю - врачи получали в среднем 144000 в целом по институту в месяц. В 2019 году за сопоставимый период 159000 - рост 11%. Я предвижу ваши вопросы: мы видели эти квиточки, где 20 тысяч и 30 тысяч. Мы пытались это проверить, там нет фамилий, там непонятно, за какой период, Здесь мы готовы разбираться более детально уже не со средней заработной платой, а индивидуально с людьми", - заключила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

По сути, локальный трудовой конфликт, переросший в широко обсуждаемую в стране тему, сейчас удалось частично погасить. Объявленный врачебный ультиматум так и не был реализован. Массовых увольнений не произошло. А привлеченное внимание общественности только подстегнуло реформирование онкоцентра. По мнению членов комиссии, сейчас главное, что в результате ни одна программа лечения пациентов не была сорвана.

Андрей Сидоренко, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".