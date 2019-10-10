Кейт Миддлтон резко сменила образ

Стилист и поклонники оценили перемены

Кейт Миддлтон привела в восторг поклонников, изменив цвет волос. У нее появились золотистые пряди, благодаря которым она стала едва ли не блондинкой.

Герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей естествознания. На людях она появилась в фиолетовом облегающем джемпере и укороченных оливковых брюках. По мнению ценителей моды, новый цвет волос Миддлтон хорошо сочетался с этим нарядом.

Звездный стилист Джеймс Джонсон сказал, что золотистый оттенок волос выгодно оттеняет цвет лица герцогини и гармонируют с осенними красками в природе, пишет "7дней.ru".

- Прекрасная Кейт, - комментируют фото герцогини на официальной странице Букингемского дворца.

- Потрясающая, как всегда.

- Она восхитительна, я так ее люблю.

- Герцогиня Кейт - совершенство.

- Вы прекраснейший член нашей королевской семьи, вы являете свою индивидуальность и заботливую натуру всему миру.

Отметим, что некоторые британцы, которые считают, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл существует конкуренция, заподозрили герцогиню Кембриджскую в подражательстве. Якобы в последнее время она стала одеваться более свободно и стильно, словно пытаясь не отстать от модницы Маркл.