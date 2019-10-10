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Кейт Миддлтон резко сменила образ

13:41
  • четверг
  • 10 октября 2019

Стилист и поклонники оценили перемены

Кейт Миддлтон привела в восторг поклонников, изменив цвет волос. У нее появились золотистые пряди, благодаря которым она стала едва ли не блондинкой. 
Утонченная Кейт Миддлтон затмила сильно сдавшую Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей естествознания. На людях она появилась в фиолетовом облегающем джемпере и укороченных оливковых брюках. По мнению ценителей моды, новый цвет волос Миддлтон хорошо сочетался с этим нарядом. 

Звездный стилист Джеймс Джонсон сказал, что золотистый оттенок волос выгодно оттеняет цвет лица герцогини и гармонируют с осенними красками в природе, пишет "7дней.ru"

- Прекрасная Кейт, - комментируют фото герцогини на официальной странице Букингемского дворца. 

- Потрясающая, как всегда. 

- Она восхитительна, я так ее люблю. 

- Герцогиня Кейт - совершенство. 

- Вы прекраснейший член нашей королевской семьи, вы являете свою индивидуальность и заботливую натуру всему миру. 

Отметим, что некоторые британцы, которые считают, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл существует конкуренция, заподозрили герцогиню Кембриджскую в подражательстве. Якобы в последнее время она стала одеваться более свободно и стильно, словно пытаясь не отстать от модницы Маркл.

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