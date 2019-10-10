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Подари жизнь: на лечение 6-летнего Миши собрали более 2 млн рублей

15:02
  • четверг
  • 10 октября 2019

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один  день благодаря зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение шестилетнего Миши Алябьева. Накануне мы рассказали, что ему срочно нужна помощь.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Ребёнок перенёс несколько курсов химиотерапии, теперь ему предстоит трансплантация костного мозга. Донор уже найден за границей, и он готов отдать свои клетки бесплатно.

Но за саму процедуру поиска и активации нужно заплатить почти два миллиона рублей. Таких денег у родителей Миши нет. Поскольку удалось собрать денег больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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